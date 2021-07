Bijzonder gezicht op Tramkade: enorme hand lijkt uit een muur te steken

Man uit Rosmalen krijgt tien jaar cel voor aanslagen op broers met vuurwerk en honkbal­knup­pel: ‘Betaal ons’

15 juli De 36-jarige verdachte uit Rosmalen van aanslagen op een man in Lunteren en het restaurant van diens broer in Ede, is donderdag veroordeeld tot tien jaar cel. De officier van justitie had twee weken geleden 8 jaar cel geëist.