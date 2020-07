Bijzonder hotel in Den Bosch lijkt succes te zijn: ‘Gasten komen écht voor de kraan’

,,Tot en met de eerste week van september zijn we nagenoeg volgeboekt", zegt Marjolein van Bokhoven van De Bossche Kraan tevreden. Vanaf eind mei kunnen gasten slapen in de kraan op de Tramkade. ,,Zeker nu in de vakantieperiode zie je dat we veel boekingen binnen krijgen.”

Positief verrast

De eerste concrete plannen voor De Bossche Kraan werden in maart 2019 ontvouwd en in december 2019 kon men aan echt de slag met het maken van de hotelkamer. ,,Er is best veel aandacht voor geweest en we weten zelf ook dat het een bijzonder concept is, maar toch ben ik positief verrast over hoe goed het loopt. We zijn heel tevreden met het resultaat", zegt Van Bokhoven.