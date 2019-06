Bijzondere schilderijen van families Beresteyn en Luns weer terug in Vught

De kunstwerken zijn te bewonderen in DePetrus. Afgelopen maand vond in de tot ontmoetingscentrum omgebouwde Petruskerk een grote verhuisoperatie plaats. Alle schilderijen op de tentoonstellingsrekken van het Vughts Museum werden vervangen door andere kunst.

Lunsfamilie

Dat gebeurt één keer per jaar om de kunstwerken niet te lang bloot te stellen aan daglicht. De familie Luns woonde vóór de Tweede Wereldoorlog enige tijd in Vught in de Kleine Gent. Tegenover de Lunsfamilie hangt een ander familieportret, van de familie Paashuis, geschilderd door vader Arnoud Paashuis.