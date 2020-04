BIM komt Bossche huurders tegemoet als het kan maar moet zelf ook de broek ophouden

In 't Groene Woud kookt tijdens de coronacri­sis voor ouderen en minder bedeelden: ‘Er kloppen iedere week meer gezinnen aan’

16:33 VUGHT - Kipfilet met kerriesaus, rijst en doperwtjes of hachee met rode kool en aardappelpuree én een toetje. Drie keer in de week bereiden de koks van restaurant In 't Groene Woud tussen de veertig en vijftig maaltijden voor Vughtse ouderen en minder bedeelden. Marion de Koning is er enorm blij mee: ,,Er kloppen iedere week meer gezinnen aan bij onze stichting Mariton.”