Binnen een jaar moeten hier honderden auto's op geparkeerd worden

De afgelopen maanden werd er al genoeg gewerkt op en rond het water in de Industriehaven. Zo werd er een damwand geplaatst ter hoogte van De Gruyter Fabriek. Maar in de komende maanden gaan mensen pas echt iets merken van de werkzaamheden, verzekert Marinus Robbemondt van aannemingsbedrijf J. den Boer uit Lienden. ,,We sproeien de komende weken wat grover zout over de bodem heen. Daarna gaan we aan de slag met fijner zand. Dat doen we allemaal in laagjes. Het water zakt vervolgens de bodem in. Het is geduld hebben, dat wel.”