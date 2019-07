Bisdom kapt illegaal twee bomen, tot woede van de buren: ‘Zitten wij tegen de rotzooi aan te kijken’

Eindelijk komt er leven in horeca bij Paleiskwar­tier: ‘Dit gebied heeft komende jaren alles mee’

10:17 Di 30 jul. Het Paleis van Justitie, dat moest in het Paleiskwartier komen, als eerste, economische trekker. En het werkte, want het gebied ontwikkelde zich daarna al snel tot beste kantoorlocatie buiten de Randstad. Maar het werd er met al die kantoren ook wel erg saai, vooral in het weekend.