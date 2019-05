Bisschop benoemt Theo Lamers als opvolger van naar Groningen vertrokken vicaris-generaal Ron van den Hout

UPDATE Gevaarlij­ke munitie gevonden in Vught; burgemees­ter stelt noodveror­de­ning in

20:04 VUGHT - In een gracht bij de Isabellakazerne in Vught is gevaarlijke munitie gevonden. Omdat de explosieven die in het water liggen mogelijk op scherp staan, heeft burgemeester Roderick van de Mortel een noodverordening ingesteld. Het gaat om een sloot, gelegen tussen de Postweg en de Reutsedijk, welke uitmondt op de Isabellavijver.