Bisschop De Korte: ‘We zijn nu een minderheid’

DEN BOSCH - In de twee jaar dat Gerard de Korte nu bisschop van Den Bosch is, sloten er twaalf kerken in zijn bisdom. Wat blijft er over van het katholieke leven in Brabant? Een interview.

In een gesprek dat deels gaat over ontkerkelijking wil dr. Gerard de Korte (63), bisschop van het bisdom Den Bosch, één ding vooral even duidelijk maken. ,,Op zondag gaan er in dit land 160.000 katholieken naar de kerk. Als je alle christenen rekent, zijn het er zeker 600.000. Dat zijn er meer dan er supporters in alle voetbalstadions zitten. De kerk wordt wel eens als marginaal voorgesteld, maar je moet haar niet kleiner maken dan zij is. Het wordt misschien minder, maar het is zeker niet zo dat het allemaal niks meer is.”

Zo, dat is duidelijk. De kerk wil graag nog meetellen en de cijfers ondersteunen dat.

Aanleiding voor het gesprek is de aanzet van De Korte’s voorganger Hurkmans in 2009. Gezien de teruggang van kerkbezoekers en priesters, de vergrijzing en de overcapaciteit aan kerken, was het de hoogste tijd voor herbezinning. De boodschap: parochies moesten fuseren, veel kerken gingen dicht. Vandaag de dag zit dat proces er op. Het bisdom Den Bosch (Oost- en Midden-Brabant en een deel van Gelderland) telt 270 kerken in zestig parochies. Hier werken 150 priesters, gesteund door pakweg 200 gepensioneerde collega’s en nog eens zoveel parochiële medewerkers.

Grauwsluier

Bisschop De Korte trad in 2016 aan in Den Bosch. Bij zijn kennismakingsronde door het bisdom werd nog maar eens bevestigd wat hij al wist. De fusieoperatie was niet overal als prettig ervaren, om maar eens een understatement te gebruiken. Parochianen waren altijd gehecht geweest aan hun parochies en hun kerk. De noodzakelijke sluiting had zo hier en daar een diep gat geslagen. Bovendien, merkte hij, hingen de verhalen over het misbruik in de kerk als een grauwsluier over de parochies.

Al lang voordat De Korte naar Den Bosch verhuisde, was het proces van ontkerkelijking gaan spelen. Wat ziet hij als belangrijkste oorzaken daarvoor? ,,De kerk is in ons land een minderheid geworden. Natuurlijk heeft het nieuws over het seksueel misbruik het imago geen goed gedaan. Voor een aantal katholieken was dat ook de laatste druppel om de kerk te verlaten. Maar om de teruggang goed te begrijpen moeten wij dieper spitten. Ook de andere christelijke kerken kennen in ons land immers een teruggang. Dat heeft te maken met cultuurontwikkelingen die al sinds de Verlichting van de 18de eeuw in het Westen een rol spelen. Ik denk ook aan de invloed van denkers uit de 19de eeuw: Marx, Darwin, Nietzsche en Freud. Hun ongelovige denkbeelden zijn de laatste vijftig jaar, mede ook door hogere scholing van de bevolking, bij veel mensen bekend geworden en veroorzaken religieuze onzekerheid. Tegelijkertijd blijven overigens veel mensen ook religieus gevoelig.”

Veel kerkgangers zijn van de oudere generatie. Heeft hij de indruk dat de kerk de zwaarste tijden nog staat te wachten? Met andere woorden: kan het nog erger worden? ,,De kerk is inderdaad een omgekeerde piramide geworden”, zegt De Korte. ,,Met veel ouderen aan de bovenkant en relatief weinig jonge mensen aan de onderkant. Daarom wordt in alle parochies, wat wij noemen, een ‘missionair pastoraat’ beoefend.”

Met dat missionaire pastoraat probeert de kerk jonge mensen te bereiken. Jaarlijks zijn er in het bisdom enkele duizenden kinderen die worden gedoopt, veel minder dan ooit. De Korte stimuleert daarom binnen zijn bisdom het gezins- en familiepastoraat. Er is extra pastorale aandacht voor gezinnen waar kinderen worden opgevoed. Jonge ouders krijgen vanuit de parochie hulp bij de katholieke opvoeding van hun kinderen.

Doopsel

,,Zo proberen wij nieuwe mensen voor Christus te winnen”, zegt De Korte. ,,Als dit missionair pastoraat niet slaagt, is duidelijk dat de kerk verder krimpt. Sinds mijn start als bisschop leg ik de nadruk op de verantwoordelijkheid van het doopsel. Katholieken bepalen uiteindelijk zelf hoeveel katholiek leven er in Brabant zal zijn. Alleen als zij in de parochie aanwezig zijn en de geloofsgemeenschap financieel ondersteunen, blijft er katholiek leven. Duidelijk is dat als katholieken hun verantwoordelijkheid niet erkennen, de negatieve spiraal zich voortzet en er steeds minder pastores en kerkgebouwen zullen zijn.”

Kan de bisschop zich voorstellen dat er in Nederland op lange termijn een samenleving ontstaat waarin de katholieke kerk nagenoeg afwezig is? ,,Het is niet wijs om over de toekomstige omvang van de kerk in ons land te speculeren”, vindt hij. ,,De toekomst is in principe open.”

Daarbij wijst hij er op dat de geschiedenis vol zit van plotselinge en onverwachte veranderingen. ,,Wie kon veertig jaar geleden voorspellen dat het communisme in Rusland en Oost- Europa zou verdwijnen? Op dit moment zie ik dat de kerk in ons land weliswaar een minderheid vormt, maar wel een van aanzienlijke omvang. Zeker als we de protestantse christenen in de cijfers meenemen. In Brabant zijn nog honderden grotere en kleinere katholieke gemeenschappen die zich met enthousiasme inzetten voor het de katholieke zaak.”

Herders

,,Ik denk dat er ook op langere termijn een katholieke kerk aanwezig blijft. Katholieken moeten zich ontspannen inspannen. De omvang van de oogst kunnen wij aan God overlaten. Als een vitale minderheid kan de kerk van betekenis blijven voor de hele de samenleving.” Intussen moet de kerk zich blijven aanpassen aan de voortdurende krimp van de katholieke geloofsgemeenschap. In de twee jaar dat De Korte nu aan het roer staat, zijn er jaarlijks zes kerken gesloten. Zijn boodschap omschrijft hij als ‘schouders eronder’. ,,De priesters kunnen er nooit alleen voor zorgen dat de ontkerkelijking stopt. Zij zijn wel de herders die de gelovigen moeten stimuleren.”

Volledig scherm Bisschop Gerard de Korte. © copyright Marc Bolsius Ondanks alles blijft het bisdom Den Bosch een aanzienlijke kerkdichtheid houden. ,,Kijk, niemand vindt het fijn als er ergens een kerk sluit. Het bisdom Groningen omvat Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Dat is een omvangrijk gebied met tachtig kerken. Als er een sluit, moet je 30 kilometer rijden om de volgende tegen te komen. Daar is het beeld heel anders. Gaat er in Den Bosch of in Eindhoven een kerk dicht, dan ga je naar een andere in de stad.”



Het is niet het bisdom dat bepaalt of een kerk open of dicht gaat. Die beslissing neemt het parochiebestuur in samenspraak met het bisdom. De opbrengst bij verkoop van een kerkgebouw gaat naar de parochie, niet naar het bisdom. ,,Dat is een veel voorkomend misverstand. Ze denken dat de bisschop er goed mee is. Nee dus.” Voor het bisdom blijft principieel de belangrijkste vraag: kan deze parochie verder en hoe dan?



Het bisdom gaat tegenwoordig iets voorzichtiger om met de nieuwe toekomst van een kerk. ,,Ik weet dat er ergens een medisch centrum in zit. Dat heeft nog iets met menslievendheid te maken”, zegt De Korte. ,,Een theater heeft ook een publiek karakter. Dat zien we graag. Voor ons is het van belang dat we bestendig verder kunnen met de parochies. Vrijkomende kerkgebouwen vormen als onroerend goed een onderdeel van de weerstandsbuffer van de parochie.”

Qua ‘personeel’ staat het bisdom er nog betrekkelijk goed voor. ,,We mogen blij zijn met de diensten van onze gepensioneerde priesters. Die zijn vaak nog zeer vitaal. Zij assisteren graag. Je bent niet voor niets priester geworden. Dat ben je voor het leven.”

Hoe financieel toekomstbestendig zijn de parochies? ,,Heel belangrijk zijn de collecten en de kerkbijdragen. Die hebben we nodig. Maar voor een deel leven wij van dood geld. Parochies bezitten soms geld uit het verleden.” De financiële positie van parochies verschilt volgens bisschop De Korte sterk. Er zijn er die er goed voor staan met een prima vermogen en een goede weerstandsbuffer. Soms hebben ze kunnen sparen of hebben ze een erfenis van een parochiaan gekregen. Maar er zijn er ook die nauwelijks tegen een stootje kunnen. De Korte: ,,Het maakt ook uit of je kerk in een rijke stad staat of een arm gebied. Maar voor alle parochies geldt hetzelfde: je kunt niet van het verleden leven. Je zult op zoek moeten naar inkomsten.”

Kaarsjes

Behalve de kerkgangers koestert De Korte nog een andere en omvangrijke groep Brabanders die zich betrokken voelt. ,,Nog steeds hebben we te maken met veel enthousiaste mensen die het katholieke leven als een meerwaarde ervaren. Die gaan niet naar de kerk, maar voelen zich wel katholiek. We noemen dat de cultuurkatholieken.” Hij wijst in dat verband op de Mariadevotie. ,,Alleen al in de Sint-Jan worden dagelijks honderden kaarsjes bij het beeld van de Zoete Moeder aangestoken, ook door mensen die op zondag niet in de kerk komen. De Maria-verering blijft een warme onderstroom binnen het Brabantse katholicisme.”

Want Brabanders mogen dan geen grote kerkgangers meer zijn, ze hechten wel aan bepaalde kenmerken die voortkomen uit het katholicisme, constateert De Korte. ,,Er is een groot gevoel voor gemeenschap, voor samen en solidariteit. Dat is volgens mij het resultaat van de rol die de kerk hier vroeger heeft gespeeld.” Al die priesters, zusters, broeders, fraters en andere geestelijken hebben in het verleden een complete infrastructuur opgezet van ziekenhuizen, kloosters, ouderenverzorging en scholen.

,,Dat is de erfenis van het christelijk geloof. Je moet je realiseren dat in Brabant al 1300 jaar het evangelie wordt verkondigd. Waarden en normen, het denken over goed en kwaad is daardoor bepaald. Dat lijkt heel logisch, maar dat is het niet. Ga maar eens naar andere delen van de wereld, daar gaat het er soms heel anders aan toe. Dat realiseren de mensen hier zich niet altijd.”

De kerk staat voor bepaalde waarden, zegt De Korte, zoals het opkomen voor kwetsbaren, voor verzoening en barmhartigheid. ,,Dat is wezenlijk voor het evangelie. Misschien dat de overdracht van kennis over de kerk niet altijd meer zo goed gebeurt, maar het is wel zo. Ook veel niet-kerkelijke personen kunnen die waarden onderschrijven.” Die waarden passen prima in de huidige samenleving die dynamisch is, maar ook veel van mensen vergt. ,,We leven in een maatschappij waarin het alleen maar lijkt te draaien om succes en veel geld verdienen. Je moet er goed uitzien en het liefst wil iedereen wereldberoemd worden. Je moet als mens aan zoveel eisen voldoen en als je dat ergens niet lukt, word je als loser weggezet.”

Dat laatste is, vindt hij, volslagen onterecht. ,,Het is nu eenmaal zo dat mensen in hun leven soms vreselijke dingen meemaken. Iedereen verliest een keer zijn vader en moeder, maar sommigen verliezen ook een kind. Anderen lijden aan ziekten. Er zijn mensen die emotioneel in de problemen zitten. Sommigen krijgen hun rekeningen niet betaald en zitten voortdurend in geldnood. Hoe stressvol is dat? Het zijn bronnen van verborgen verdriet. Het leven is niet altijd wolkeloos.”

Het geloof wil dan troost bieden. ,,Vroeg of laat heeft iedereen daar behoefte aan. Als wij onze maskers afzetten, zijn wij allemaal broze, kwetsbare mensen. Door de druk van de samenleving hebben velen tegenwoordig de behoefte even op adem te komen. Plekken van rust en bezinning doen het goed. De kloosters zitten volgeboekt. Er is vraag naar ritme en rust. We leven hier in Brabant ook nog eens in een zeer hectisch deel van het land.”

Sterk

Voor veel mensen zijn het angstige tijden vol onbehagen, constateert hij. De achtergrond daarvan is complex. Door de snelle mondialisering zijn er winnaars, maar ook veel verliezers. De kerk wil bezorgde mensen geborgenheid bieden. ,,Ik ken genoeg niet-kerkelijke mensen die niks met God hebben. Voor mij is het moeilijk een bestaan te leiden zonder godsbesef. Ik kan me daar niks bij voorstellen.” Het verheugt hem zichtbaar dat de verslaggever net voor het gesprek een kaarsje heeft opgestoken bij het Mariabeeld in de Sint Jan. ,,Elk mens die dat doet, legt even een persoonlijke link met de hemel. Dat doen veel katholieken nog steeds. Het is een volksdevotie waar massale steun voor is en die geldt voor heel Zuid-Nederland. Die is erg sterk.”