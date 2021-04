Bisschop De Korte zegent eerste steen nieuw parochiecentrum Rosmalen

Een kwart eeuw werd er gesproken over het nieuwe parochiecentrum en nu is het bijna klaar. Een parochiecentrum voor een grote gemeenschap gelovigen, die niet alleen in Rosmalen wonen, maar ook in Hintham, Empel en 's-Hertogenbosch. Sinds de ontvlechting met de Sint Jan, zijn er acht kerken overgebleven die nu samen een eigen parochiecentrum krijgen.

Nieuwe kans

Aan bisschop De Korte de taak om de plaquette, ofwel eerste steen, te zegenen tijdens de Hoogmis. Hij verhaalde over het evangelie van barmhartigheid en dat christenen zich daartoe geroepen moeten voelen. ,,We leven in een afrekencultuur. Als je een fout maakt, word je meteen afgeschreven. Maar wij zeggen: als je een fout maakt, verdien je een nieuwe kans.”

Het is ook de opdracht voor het bestuur en het pastorale team van de Parochie Maria. ,,De kerk bestaat uit meer dan alleen vieren van de eucharistie en bidden. We zijn er ook om mensen in nood te helpen. Zoals onze paus Franciscus zegt: we worden geroepen om van onverschillige, juist verschillige mensen te worden.”

Voetstappen

Vice-voorzitter Ton Streppel sloot af met hoopvolle woorden: ,,Laten we elkaar over een half jaar terugzien in een volle kerk en daarna in processie naar de opening van het parochiecentrum trekken.”

Voor aannemer Jos Raaijmakers een bijzonder moment. ,,Mijn voetstappen staan in deze kerk. Ik ben hier gedoopt, ik heb mijn communie hier gedaan en ik heb mijn moeder hier vorig jaar begraven. Dan ben ik heel blij dat ik deel mag maken van een team dat een nieuw parochiecentrum neerzet.”