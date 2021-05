Blauwe Engelen gebruiken nieuwe busjes voor route met kleine aanpassingen als tegenprestatie

Volgens Ans Buys, voorzitter van de Stichting Gastvrij ‘s-Hertogenbosch, worden ze voorzien van een omroepinstallatie en een lcd-scherm waarop onder meer te zien is welke activiteiten er op dat moment in de stad zijn. In een nieuwsbrief benadrukt Buys dat een ‘flink deel van het benodigde kapitaal’ is verdiend door de vrijwilligers bij evenementen zoals de Margriet Winterfair en de Bossche Zomer.

Noordbrabants Museum

Sponsors hebben ruim een ton geschonken. En daar komt iets tegenover te staan. Want volgens Buys vragen sommige sponsoren een tegenprestatie. Daarom is binnenkort een overleg gepland met winkeliers en horeca-ondernemers ‘over een kleine aanpassing’ van de route nu nu onder meer leidt over de Vughterstraat, Hinthamerstraat en Westwal. ,,Met de directie van het Noordbrabants Museum is afgesproken dat zij in overleg met ons een paar keer per jaar via bestickering op de busjes aandacht mag vestigen op nieuwe exposities in het museum’’, aldus Buys.