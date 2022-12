Blauwe Engelen hebben vertrouwen in toekomst na gesprek met wethouder: ‘Misverstand over subsidie’

Voormalig BVV-doel­man is nu hardloper: ‘Marathon van New York is net carnaval in Oeteldonk, maar dan 42 kilometer lang’

Edwin Verdonk (53) is verknocht aan voetbal. Hij keepte tot zijn 35ste bij BVV en is daar nu assistent-trainer bij de selectie. Toch is voetbal niet alles, weet hij: Verdonk is sinds tien jaar fervent hardloper. Vorige maand liep de ex-goalie de marathon van New York. ,,Eigenlijk wil je daarna alleen maar in een warm bad en naar bed.”

7 december