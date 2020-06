Blauwe Engelen in Den Bosch geven op afstand informatie met roodwit lint om de bakfiets

,,We zijn afgelopen weekend bij het Bossche station en op de Parade begonnen”, zegt Therie de With namens de Blauwe Engelen. ,,We spannen nu om onze blauwe bakfietsen een roodwit lint zodat de mensen die iets te vragen hebben anderhalve meter afstand houden. We laten de toeristen zelf het foldertje pakken dat ze willen hebben.”

Plattegrond met looprichtingen

,,We staan op straat, maar we starten nog niet met onze Hop-on, Hop-off-busjes”, aldus voorzitter de With van de commissie Transport. ,,Onze chauffeurs behoren allemaal tot de risicogroep. Dus daar wachten we nog even mee. Ik merk dat er heel wat mensen nog angst hebben voor het virus. Bovendien kunnen we in een 1,5 metermaatschappij maar drie mensen met onze busjes vervoeren.