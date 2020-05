Blauwe Engelen stoppen als ‘wegwijzer’ in Bossche binnenstad: uitgescholden voor ‘landverrader’

Onderzoek naar nieuwe weg tussen Helvoirt en Vught; weg moet ongewenst vrachtver­keer in dorpen weren

14:02 VUGHT - Alsnog een volledige aansluiting op de N65, tussen Helvoirt en Vught, kunnen de bedrijven in dit gebied op hun buik schrijven. Er komt wél snel een onderzoek naar de realisatie van een nieuwe weg tussen het industrieterrein in Helvoirt en de Kruishoeveweg in Vught.