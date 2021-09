Blijft graf van oud-burgemeester Kempenaars wel of niet behouden voor Engelen?

Frans Kempenaars was de laatste burgemeester van de zelfstandige gemeente Engelen (en Bokhoven). Hij begon er in 1946 en zwaaide in 1971 af toen Engelen tot Den Bosch ging horen. Kempenaars stierf tien jaar later en werd begraven op de intieme begraafplaats aan de Graaf van Solmsweg. Zijn vrouw werd in 1996 in het graf bijgelegd.