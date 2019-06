Bliksem splijt groot nest langs de Maas bij Den Bosch en doodt twee ooievaars

Het tweede jonkie overleefde de klap. Het beestje is vanmorgen door de Dierenambulance Den Bosch naar het Ooievaarsstation in Herwijnen gebracht en daar onderzocht. Het dier lijkt gezond. Het is niet gewond geraakt. De andere ooievaar, waarschijnlijk het mannetje, vloog vandaag nog in de buurt van Gewande rond.



,,Het was een enorme klap gisteravond. Ik denk dat het hele dorp wakker is geschrokken”, zegt Frank Quaadvliet uit Gewande. Hij woont zowat tegenover het ooievaarsnest. ,,Ik heb nog gekeken of ik gisteravond iets kon zien, maar het was heel slecht weer en flink donker. Vanmorgen zag ik dat het vertrouwde ooievaarsnest als een luciferhoutje door het noodweer is afgebroken. Twee ooievaars waren morsdood. Het nog levende jonkie hebben we opgevangen en zo snel mogelijk op laten halen door de dierenambulance. De andere ooievaar keek vanaf het dak toe.”