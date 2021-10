Blinde discuswerpster en transgender Ingrid Gale van Kranen overleden: ‘Een sterke, sportieve en dappere vrouw’

Monument Fort Crèvecoeur is ernstig in verval, maar Defensie doet niks

21 oktober DEN BOSCH/HEDEL - Daar waar de Dieze uitmondt in de Maas, op een militair oefenterrein, ligt Fort Crèvecoeur. Het monument is ernstig in verval, Defensie wil er niks aan doen. Daarom trekt een nationale vereniging nu aan de bel.