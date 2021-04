Blinden en slechtzienden vrezen ‘ballen tegen het hoofd’ door nieuw beweegplein; Vught zoekt oplossing

Na het plaatsen van een vijf meter hoog hek waren de cliënten van de Robert Coppes Stichting in 2014 eindelijk verlost van de ballen die door voetballende jeugd op hun terras werden geschopt. De cliënten wonen aan het Bisschop Zwijsenplein in een woonvorm met tien appartementen voor blinden en slechtzienden.

Ballen tegen het hoofd

Na de recente herinrichting van het plein en de komst van een ‘beweegcourt’, zijn ze weer terug bij af. Het hoge hek is vervangen door een lager hek. ‘En nu kunnen we weer ballen tegen het hoofd verwachten, wat schade kan aanrichten zoals nekbreuk, hersenschudding, hersenbloeding of val met breuk’, schrijft Peter Willemsen in een ingezonden brief in het plaatselijke weekblad. ‘Ik dacht dat veiligheid voorop stond, maar blijkbaar hoeft dat niet voor blinden en slechtzienden. Wij kunnen als er gevoetbald wordt weer binnen gaan zitten om ongelukken te voorkomen.’

Quote We gaan kijken hoe we het op kunnen lossen, misschien met een hogere ballenvan­ger Toine van de Ven , Wethouder Vught

De Robert Coppes Stichting wil op dit moment weinig kwijt over de door Willemsen geschetste problemen. ,,Eventuele problemen of hinder als gevolg van aanpassingen van het beweegplein nemen we op met de gemeente. We zijn daarmee op dit moment in constructief overleg.”

Terras op een andere plek

Wethouder Toine van de Ven liet eerder weten dat omwonenden in het voortraject uitgebreid zijn meegenomen. ,,En toen hebben we van de Robert Coppes Stichting geen reactie gehad. We gaan kijken hoe we het op kunnen lossen. Misschien met een hogere ballenvanger of door iets te doen aan de afstand tot het terras. Het voetbalveld draaien zoals wordt voorgesteld, is niet realistisch. Daarnaast heeft de Robert Coppes Stichting ook bouwwensen en blijft het terras wellicht niet op de huidige plek. Dan gaat het dus om een tijdelijke oplossing.”