‘Bloedbad’ dreigt in provinciehuis; met plastic bijl

Maar het scheelt dat het gaat om een plastic bijl. De vier mannen van de koninklijke marechaussee zijn echt. En dat geldt ook voor de hond die al snel in de arm van de man bijt. Pakwerkerskleding beperkt de schade. ,,We willen vooral weten of de hond veel last heeft van de gladde vloer. Dat valt dus reuze mee. Maar we denken er niet voor niets over om de honden voor deze taak te voorzien van speciaal schoeisel’’, zegt een medewerker van de marechaussee.