Bloedprikpost terug in de Schans Maaspoort

De wijkraad legde zich niet neer bij de beslissing van het JBZ en schreef de Raad van Bestuur aan. Vooral ouderen in de wijk waren gedupeerd, omdat die nu veel verder van huis bloed moeten laten prikken: in Maaspoort Sport & Events.

Volgens de wijkraad is De Schans weer vanaf 12 oktober een prikpost op maandag, woensdag en vrijdag. En alleen op afspraak via de website van het JBZ.

,,De wijkraad is heel blij met de terugkeer naar de Schans. Dit is vooral een overwinning voor ouderen die slecht ter been zijn, want Maaspoort Sport & Events is met openbaar vervoer moeilijker bereikbaar. De Schans is bovendien voor velen een stuk dichterbij en veel toegankelijker.”