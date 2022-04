Bloemen voor overleden Paul Leeyen bij zijn Bossche cafés: 'Lieve Paul, ik mis je nu al’

FC Den Bosch zegt contracten Van der Winden en Felida formeel op

FC Den Bosch heeft de aflopende contracten van Jordy van der Winden en Kevin Felida formeel opgezegd. Dat betekent niet per se dat Van der Winden volgend seizoen niet meer in het blauw-wit te bewonderen is. Felida is wel aan zijn laatste maanden in Stadion De Vliert bezig.

31 maart