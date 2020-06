Bloemenprotest tegen coronamaatregelen bij stadhuis Den Bosch

De kleurenpracht was echter geen lang leven beschoren, want maandagochtend was een medewerker van de gemeente er als de kippen bij om de vreedzaam ogende bloemenzee te 'ontmantelen'. ‘Wat we hier ten grave dragen is onze vrijheid’, stond er op een begeleidend A4-tje te lezen. Gevolgd door een iets minder vredelievende passage: ‘Vrijheid moeten we verdedigen, desnoods tot de laatste druppel bloed is gevloeid!’

Een van de bloemenleggers was Deniece de Ling (33) uit Den Bosch. "Aanvankelijk was ik van plan naar Den Haag te gaan, maar vanwege de onduidelijkheid over het al dan niet doorgaan van de geplande demonstratie ben ik uiteindelijk niet gegaan. Ik dacht: dan leg ik die bloemen, dan heb ik in ieder geval op een mooie manier een politiek statement kenbaar gemaakt. Begrijp me goed, ik zal absoluut niet ontkennen dat er helemaal geen coronavirus bestaat of zeggen dat afstand houden jegens bepaalde leeftijdsgroepen onbelangrijk is. Daarvoor zijn er teveel mensen overleden, wat natuurlijk ronduit verschrikkelijk is", verduidelijkt ze. "Maar ik maak me ernstig zorgen over de coronawet die in de maak is. De samenvatting van het concept heb ik met verbazing gelezen. Vice-premier Hugo de Jonge beweert dat het een misverstand is dat die wet het kabinet meer bevoegdheden gaat geven. Dat trek ik in twijfel! Ik vind het ontzettend belangrijk dat onze bewegingsvrijheden niet drastisch worden ingeperkt. Want voor je het weet wonen we straks met z'n allen in een politiestaat", aldus De Ling.