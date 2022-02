Bloemetje voor daadkrachtige 91-jarige Vughtse, dankzij haar zijn twee oplichters gepakt

Stemmen tellen om clubkas te spekken: clubs helpen mee bij gemeente­raads­ver­kie­zin­gen

DEN BOSCH - Den Bosch heeft tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart meer dan zeventig stembureaus. Per bureau zijn naast stembureauleden ook meerdere stemmentellers nodig. Zie die maar eens te vinden. Maar dan is het natuurlijk best handig dat je terug kan vallen op de talrijke sportclubs die de gemeente Den Bosch rijk is.

9 februari