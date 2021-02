Blokker-filiaal in centrum maakt plaats voor winkel met nieuwe formule

UPDATE In JBZ en Rivieren­land extra gipsver­band­mees­ters vanwege ongelukken schaats­week­ein­de

15 februari DEN BOSCH - Het was druk op de spoedeisende hulp (SEH) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Rivierenland in Tiel afgelopen weekeinde: bijna tweehonderd mensen meldden zich met pols- en armbreuken hoofdzakelijk door valpartijen op straat of bij het schaatsen.