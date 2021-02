Blokker gaat zich vestigen in twee panden aan het burgemeester Loeffplein in Den Bosch

Blokker was jarenlang gevestigd in de nabij gelegen Arena. Dat filiaal werd in 2017 gesloten nadat het familiebedrijf al andere winkelketens verkocht zoals Intertoys. Vervolgens bleef uiteindelijk alleen de huishoudformule Blokker overbleef binnen het bedrijf. Ook Blokker zelf werd daarbij afgeslankt: van de 533 filialen werd besloten om er in totaal honderd te sluiten.

Blokker beschikt ook over een tweede filiaal in de binnenstad. Dat filiaal is gevestigd in de nabij gelegen Hinthamerstraat. Bij het hoofdkantoor van het bedrijf was maandag niemand bereikbaar om een toelichting te geven.