‘Blonde leeuwin’ Roxanne Kivits (11) uit Den Bosch is wereldkampioen kickboksen

,,Toen ik thuiskwam, stond de jeugdbrandweer met superharde sirenes bij ons voor het huis”, zegt Roxanne. ,,Ze hebben me met brandweerslangen in een ereboog nat gespoten. Ik zit namelijk bij de regionale jeugdbrandweer in Vught. De mensen in de buurt staken vuurwerk af. Dat was supervet. Het Jeugdjournaal kwam bij mijn school De Springplank op bezoek. We hebben in de klas getoast met kinderchampagne.”

Lees ook Kickbokser Roxanne Kivits (11) uit Den Bosch wint twee wereldtitels Lees meer

‘Heel stoer’

Volledig scherm Wereldkampioene kickboksen en lid van de brandweer Roxanne Kivits wordt feestelijk ontvangen door de brandweer. © Marc Bolsius Op de mat van sportschool Fight Club Den Bosch zijn allerlei kampioensgordels en -medailles uitgestald. Roxanne is een kickbokstalent. ‘De Blonde Leeuwin’, zoals ze door kenners wordt genoemd, won tot nu toe vijf Europese, drie Nederlandse en twee wereldtitels ,,Hoe het voelt om de beste van de hele wereld te zijn? Heel Stoer.”



De Bossche vechtsportster geeft met haar vader Koos een kleine kickboksdemonstratie in de ring van haar sportschool. Haar bokshandschoenen flitsen en de voeten schoppen razendsnel. ,,Vooral haar trappen komen aan”, aldus papa.

Je voelt er niets van

Roxanne: ,,Als het voor het echie is probeer je elkaar te raken. De tegenstander doet dat ook bij jou. In de finale stond ik tegen een Italiaanse van veertien jaar. Veel ouder, maar ik was beter. Je kan bij kickboksen lekker je energie kwijt. Of het ook pijn doet? Je voelt er niets van tijdens de wedstrijd.”

Broertje Koos (6) is trots op zijn oudere zus. ,,Ze doet het heel goed. Ze heeft ook mooie kampioensgordels. Twee zijn er zelfs van goud.”

Ideale dochter

Quote Ze kroop als peuter al over de mat bij de sport­school. Op haar vijfde stond ze in de ring Koos Kivits, Vader van Roxanne Vader Koos heeft meegeluisterd met zijn zoon. ,,Roxanne doet alles voor haar sport. Ze let op haar gewicht als ze een wedstrijd moet vechten. Gaat eerder weg bij een kinderfeestje. Ik ben zelf kickbokser geweest. Roxanne heeft nu al meer talent dan ik toen had. Niet verwonderlijk. Ze kroop als peuter al over de mat bij de sportschool. Op haar vijfde stond ze in de ring. Ze leeft zich lekker uit. Maakt daarbuiten nooit ruzie, doet het goed op school. De ideale dochter, ja.”



Roxanne wil graag ooit een eigen sportschool beginnen. ,,Ik vind heel veel sporten leuk. We zijn met de school pas kampioen straatvoetbal van Den Bosch geworden.”

Olympische aspiraties