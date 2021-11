Boefjes & Barista's wint landelijke prijs, InnAut tweede

Met de geldprijs van 100.000 euro wil initiatiefnemer Carlijn van den Berge haar idee voor ontmoetingen tussen jonge ouders met hun kinderen en ouderen in zorgcentra, ook op andere plekken in het land starten. Van den Berge startte in 2018 in zorgcentrum Nieuwehagen, maar zette het later voort in Van Neynsel de Taling.

De tweede prijs (50.000 euro) in de wedstrijd is ook gewonnen voor een jong Bosch bedrijf: InnAut. Dat probeert jongeren met autistische kenmerken, te interesseren voor een technisch beroep. Samen met bedrijven in en om Den Bosch is er allereerst een mogelijkheid om kennis te maken met technische beroepen om na te gaan of dit ‘past’. Als jongeren aan de slag gaan bij een bedrijf, in een baan of in opleiding, dan begeleidt InnAut deelnemers en werkgevers twee jaar lang intensief.