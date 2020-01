Boefjes & Barrista's is te succesvol

Het initiatief van de Bossche Carlijn van den Berge voor een ontmoetingsruimte voor ouders met jonge kinderen bleek twee jaar geleden een schot in de roos. Ook de plek, een ruimte in zorgcentrum Nieuwe Hagen, was een voltreffer. Jong en oud ontmoeten elkaar sindsdien bij Boefjes & Barrista's zoals Van den Berge het initiatief noemde: ouders, peuters, wijkbewoners en bewoners van Nieuwe Hagen. Er wordt koffie en limonade gedronken, speelgoed gaat er door de kleine peuterhandjes.

Zestig deelnemers waren er in de eerste weken, nu meer dan 140. ,,Het werd té druk”, zeggen zowel Carlijn van de Berge als Gijs Spooren, manager horeca & facilitair van BrabantZorg waartoe Nieuwe Hagen behoort. ,,Boefjes & Barrista's was een proef. In goed overleg is besloten om in Nieuwe Hagen te stoppen.”

Op zoek naar extra locaties

,,We vonden zelf ook dat het te druk werd", zegt Van de Berge. ,,We waren al langere tijd op zoek naar extra locaties.” Spooren: ,,Het gaat hier eigenlijk ten onder aan het eigen succes. Er bleef steeds minder ruimte over voor onze bewoners, het werd te vol.” Er kwamen steeds meer ouders en kinderen van buiten de wijk. Van den Berge voerde mede daarom al eerder gesprekken om in zorgcentrum De Taling een tweede Boefjes te starten. Dat wordt nu mogelijk de vervanger van Nieuwe Hagen. Zorggroep Van Neynsel is geïnteresseerd, maar overeenstemming is er nog niet. ,,Waarom het zo lang duurt? Weet ik niet, misschien omdat het gaat om iets nieuws. Dat past nog niet in bekende hokjes.” Er worden ook gesprekken gevoerd met Windkracht 5 in de Groote Wielen. ,,Daar zit nog niets en in de buurt wonen inmiddels veel ouderen.”

In stichting ondergebracht