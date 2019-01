Boekenbeurs Vincentiusvereniging levert ruim 65.000 euro op

Wonen in Heilig Hartenkerk, waar het leven van toekomstig bewoner ooit begon

12:19 DEN BOSCH – Bosschenaar Norbert Lax is er gedoopt en deed er zijn communie. ,,Nee, trouwen net weer niet, toen woonde ik niet in de buurt.’’ Lax wordt één van de toekomstige bewoners van de Heilig Hartenkerk op de hoek Rubenstraat-Graafseweg. Hij komt op nummer zes te wonen, in een getransformeerde kerk met twaalf villa’s en nog eens twee vrijstaande woningen op het kerkplein. ,,In een woning waar in de kerk het doopvont stond.’’