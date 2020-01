Boekenbeurs Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch is óók interessant voor bisschop

DEN BOSCH - De 46ste aflevering van de jaarlijkse boekenbeurs van Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch is in aantocht. Een festijn voor iedere boekenliefhebber, -verzamelaar en -wurm. Naar schatting honderdduizend titels zijn in het vierde weekend van januari veelal voor een zacht (meeneem)prijsje te koop in de Brabanthallen. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel.

In Het Anker, het inpandige sociaal restaurant van de Vincentiusvereniging, zijn als voorproefje verschillende collector's items uitgestald op tafels. ,,Die behoren allen tot de afdeling Delicatessen, zoals we dat zo deftig hebben genoemd. Ongeveer twintig procent van het totaal mag je onder deze buitencategorie scharen", vertelt Ton Stassen, voorzitter van de Werkgroep Boekenbeurs die afgelopen voorjaar het stokje overnam van Jan Schellekens.

‘Betrekkelijk goedkoop’

,,Vergeleken met de prijzen op internet zijn de juweeltjes op onze beurs betrekkelijk goedkoop. Het is inmiddels een traditie dat op de vrijdagavond, kort voordat we opengaan, een hele rij geïnteresseerden staat te popelen van ongeduld om vervolgens tot de 'aanval' over te gaan. Onder hen óók begerige handelaren, het zij zo", zegt Stassen. ,,Op zondag, de laatste dag wanneer de Delicatessen voor de helft van de prijs meestal als zoete broodjes over de toonbank gaan, is het dikwijls eveneens een compleet gekkenhuis. Je maakt soms de zotste dingen mee. Er zijn bijvoorbeeld van die grapjassen die tijdens de openingsavond een gewild boek ergens 'verstoppen', met de bedoeling het bewuste exemplaar zondag op te pikken. Tegen die tactiek is nauwelijks een kruid gewassen."

Gerard de Korte

Op de uitgestalde tafels onder meer het in leer gebonden Triomph vande Waerachtige Kercke en vande Catholycke Religie uit 1673, geschreven door enen Cornelius Hazart. Vraagprijs: 250 euro. ,,Misschien is dit iets voor bisschop Gerard de Korte. Serieus! Ik heb een flauw vermoeden dat dit magnifieke boek nog geen deel uitmaakt van zijn collectie", vervolgt secretaris Bart van Tulder. Het duurste kunstboek gaat over het werk van Andy Warhol. ,,Daar zit een prijskaartje van 200 euro aan. Dit vanwege de beperkte oplage. We hebben overigens dit keer heel veel kunstboeken in de aanbieding. Voor een deel komt dat omdat Het Noordbrabants Museum en het Design Museum recentelijk veel (overtollige) boeken aan ons cadeau hebben gedaan."

Quote Beslist geen aanrader voor lieden die niet tegen rode oortjes kunnen Ton Stassen

Stassen op zíjn beurt wijst op De onverbiddelijke tijd, een gesigneerde roman van Jan Wolkers, een populair Surinaams kookboek én op het delicate stripboek Pin-up Wings. ,,Moet je zien, allemaal prachtige tekeningen. Beslist geen aanrader voor lieden die niet tegen rode oortjes kunnen."

De overige tachtig procent van de boeken is onderverdeeld in een twintigtal categorieën. Van Tulder weer: ,,Er is voor ieder wat wils. Op de zondag gaan we uit van een kiloprijs. En kinderen onder dertien of kleiner dan 1 meter 30 krijgen dan zelfs één boek gratis. De rolmaat zal daarom zeker in actie komen."

Amara Foundation

De Amara Foundation uit Uden is ditmaal uitverkoren tot hoofddoel. "We zijn werkzaam in de West-Keniaanse havenstad Kisumu, waar we ons focussen op de re-integratie van weeskinderen via onderwijs en het ondersteunen van pleeggezinnen. Uiteraard zijn we enorm blij dat de keuze op ons is gevallen. En met ons alle kids van weeshuis St.Clare met hun glimmende oogjes", verduidelijkt bestuurslid Lisanne Hénuy-Rooijakkers.