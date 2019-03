Boekhandel Adr. Heinen stopt met lunchroom: ‘We snakken naar meer ruimte voor boeken’

Vr 1 ma. De koffiehoek in boekhandel Adr. Heinen stopt. De boekhandel snakt naar meer ruimte, zo geeft eigenaar André Stikkers aan, want het gaat weer crescendo met de boekenhandel aan de Kerkstraat.

Door Bart Gotink

Lees ook Genoeg geweest: kinderboekwinkel Nooitgenoeg in Den Bosch stopt Lees meer

,,We komen gewoon ruimte tekort", vertelt Stikkers. ,,We zitten danwel in een heel mooi en charmant pand, maar het is ook kruip-door-sluip-door. Weinig mensen komen helemaal bovenin de zaak.” En dus is er juist beneden behoefte aan meer ruimte, op straatniveau. Stikkers: ,,De kinderboekenafdeling daar wordt straks een stuk groter en teruggebracht naar de oorspronkelijke plek.”

Tijd om boeken voorrang te geven

De lunchroom, die werd uitgebaat door de Verkadefabriek, was vijf jaar geleden van groot belang geweest bij de doorstart van van Adr. Heinen na het failliet van de landelijke boekenketen Polare. Stikkers: ,,Het waren toch onzekere tijden, zoekend naar de vraag wat we konden behappen. In de eerste opzet die we voor een doorstart maakten, werd het pand helemaal afgestoten.” Uiteindelijk werd dit deel echter gebruikt door de Verkadefabriek om een koffiehoek en lunchroom te starten. ,,Daar hebben we vijf leuke jaren mee gehad, maar het wordt nu tijd om de boeken weer voorrang te geven. Al beseffen we dat dat heel jammer is voor sommige klanten.”

Volledig scherm Het horecapunt bij Adr. Heinen gaat dicht. © Domien van der Meijden

Aan de omzet lag het in elk geval niet, zegt Stikkers. ,,We snakken gewoon echt naar meer ruimte.” De verbouwing is ook nodig omdat juist kleine boekhandels het niet redden, vertelt de eigenaar. ,,We moeten daarom wel een groot assortiment aanhouden. We draaien een goede omzet, op heel wat minder ruimte dan bijvoorbeeld in Tilburg en Eindhoven het geval is.” De Verkadefabriek blijft wel gewoon mede-eigenaar van de boekhandel, ook al hebben ze straks geen koffiehoek meer.

Koffiehoek op bovenste verdieping