Boer Tom van Eigen Huis & Tuin weet wel raad met de tuin van Bosch echtpaar

DEN BOSCH - Stel je hebt een leuk huis gekocht in de Componistenwijk op Zuid in Den Bosch en alles wordt vervolgens pico bello op orde gemaakt. Alleen zit je daarna nog met de inrichting van je voortuin in je maag. Wat doe je dan? Juist, je geeft jezelf gewoon op voor het RTL-programma Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven.

Een aantal maanden later is het bingo voor het Bossche echtpaar Michael en Anne-Marie van Nieuwkasteele. In een tijdsbestek van twee dagen ondergaat hun tuin nu onder leiding van boer Tom een ware metamorfose.

„Heb je van die lekkere warme Brabantse worstenbroodjes meegebracht?”, is de eerste reactie van koukleumende Tom Groot die onder andere geflankeerd wordt door een camera- en een geluidman. Hij is medepresentator en vaste tuinman van het lifestyleprogramma dat gericht is op een ‘lekker leven in en rondom het huis’. TV-kijkers kennen hem mogelijk ook nog als boer Tom, de tulpenboer uit het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp die in 2014 meedeed aan het populaire programma Boer zoekt Vrouw.

Volledig scherm Michael en Anne-Marie van Nieuwkasteele, de geluksvogels in kwestie, wachten in de brandgang gespannen af © Chris Korsten

Vrouwelijke aanbidsters

Hij ontving destijds een recordaantal brieven van vrouwelijke aanbidsters die wel gecharmeerd waren van zijn ‘broeierige’ blik. Nu is zijn aandacht uitsluitend gericht op een voortuin van een rijtjeshuis in de Rameaustraat om die van een make-over te voorzien. Een postzegel van ongeveer vier bij vier. „In het belang van de uitzending, die gepland staat in de derde week van februari, voel ik me geroepen slechts een tipje van de sluier op te lichten”, steekt Groot van wal. „Parallel aan de heg komt een pad van hergebruikte stenen. Verder realiseren we een speciale voorziening zodat de fietsen beschut staan. Het wensenlijstje van onze deelnemers vormt telkens het uitgangspunt. Maar we deinzen er nooit voor terug om er verrassende elementen aan toe te voegen.” De uit Sint-Michielsgestel afkomstige tuinarchitect Huib Schuttel zorgt voor het ontwerp.

Volledig scherm Eigen Huis & Tuin in de Rameaustraat in Den Bosch © jan zandee

‘Behoorlijk succesvol’

„Deze format, die gekeken naar de kijkcijfers behoorlijk succesvol is, bestaat al lang. De ene keer ontfermen we ons over een voor- of achtertuin, de andere keer over een balkon. We werken onder meer samen met allerlei sponsoren, waarvan het logo of de naam meestal even in beeld verschijnt. Los hiervan wordt van de deelnemers een kleine bijdrage gevraagd”, verduidelijkt producer Edwin Klabbers.

In de tussentijd groeit de nieuwsgierigheid van Michael en Anne-Marie van Nieuwkasteele -de geluksvogels in kwestie- met het uur. Volgens afspraak moeten ze nog even geduld hebben. Ze mogen pas hun tuin zien als het karwei helemaal geklaard is.

Volledig scherm Boer Tom in actie met een trilplaat © Chris Korsten