Boerderij Peerke Mulders heeft ook emotionele waarde, dus behouden

Maurick College is té populair; Vughtse school moet gaan loten

20:03 VUGHT - Het Maurick College in Vught is zo populair dat er voor volgend schooljaar geloot moet worden. Onderwijsorganisatie OMO wil zo voorkomen dat er in Vught moet worden bijgebouwd. Volgens rector Huub van der Linden speelt ook mee dat de Bossche middelbare scholen anders ‘leeglopen’.