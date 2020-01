Boeren inspireren stakende leraren: grote protestmars door Den Bosch tijdens ochtendspits

DEN BOSCH - Met een protestmars in de ochtendspits door Den Bosch willen leraren vrijdag meer dan ooit laten zien dat het ze menens is. Ze laten zich inspireren door eerdere acties van protesterende boeren. De tocht eindigt op de Parade waar die dag de enige grote manifestatie in Nederland is.

De protestmars begint vrijdag om 8.30 uur bij het centraal station in Den Bosch. De stakende leraren lopen in ruim een halfuur naar de Parade. Ook ouders en leerlingen worden opgeroepen om aan te sluiten. ,,We kunnen wel een beetje alleen op een pleintje gaan staan, maar dat maakt niet zo’n indruk’’, zegt Mandy Creutzburg, werkzaam op basisschool Noorderlicht aan de Eerste Rompert en een van de initiatiefnemers. ,,. We willen meer laten zien.’’

Met hun protestmars langs de Westwal, het Wilhelminaplein en de Zuidwal willen de leraren mer dan ooit van zich laten horen en zien. ,,Onze grootste inspiratiebron zijn de boeren geweest. Zij lijken wat meer teweeg te hebben gebracht dan wij met onze voorgaande stakingen. Nu hebben wij geen tractoren om mee de weg op te gaan, maar we kunnen wel zélf een statement maken door met z’n allen de weg op te gaan en een tocht te lopen.’’

Dat zal dan zijn over de secundaire weg en het trottoir. ,,Maar wel met spandoeken en andere uitingen. De mars zal niet onopgemerkt blijven, gezien de route en het tijdstip.’’

De enige grote manifestatie van Nederland

Op de Parade begint om 10.00 uur een manifestatie van de Algemene Onderwijsbond (AOb) die anderhalf uur duurt. ,,Het is op vrijdag de enige grote manifestatie in Nederland’’, aldus woordvoerder Perry van Liempt. ,,We hebben een ontspannen programma met muziek en een aantal sprekers. Geen prominenten zoals politici. Dat is meer op andere plaatsen op donderdag.’’

,,Voor ons is het een tijdje geleden dat we in Den Bosch iets georganiseerd hebben’’, zegt Van Liempt. ,,Gezien de vrij centrale ligging van de stad is het een mooie uitvalsbasis. Landelijk hebben al bijna 4000 scholen aangegeven de deuren te sluiten. We verwachten daarom ook een grote opkomst op beide dagen.’’

Onder meer christelijke basisschool De Hoeksteen uit Well heeft aangegeven aan te haken bij de protestmars en vraagt ouders en leerlingen vrijdag hetzelfde te doen.

Ondanks toezeggingen uit Den Haag na de landelijke onderwijsstaking van november leggen de leraren donderdag en vrijdag het werk weer neer. De onderwijsbonden vinden de eerdere toezeggingen van het ministerie onvoldoende en willen structureel meer geld voor het onderwijs: om het lerarentekort tegen te gaan, de lonen te verhogen en de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Volgens de AOb groeit Nederland toe naar een tekort van meer dan 10.000 leraren.