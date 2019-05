Boeren vinden steun minister voor betere marktpositie ‘goed eerste begin’

Bosch Parade vaart internatio­naal, maar vraagt ook blijvende aandacht Jeroen Bosch in de stad

6:18 DEN BOSCH - De Bosch Parade over de Dommel in langs het hart van de stad staat internationaal in de belangstelling. Artistiek leider Miesjel van Gerwen wilde daarom een positief verhaal vertellen, na de problemen met de gemeente tijdens de afgelopen jaren. Maar Van Gerwen had namens de organiserende Stichting Bosch Parade toch ook een waarschuwing. ,,Ik wil jullie weer enthousiast maken over Jeroen Bosch’’, hield hij de politiek maandagavond voor. ,,Jeroen Bosch speelt na het Bosch-jaar bijna geen rol meer in de stad. Wees weer trots op Jeroen Bosch.’’