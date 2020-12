Boerendochter Laura (23) heeft anno 2020 nog genoeg agrarische ambities

Brand gesticht in speeltuin in Empel, ook schommel vernield

6 december EMPEL - In een speeltuin aan het Weidepad in Empel is zaterdagavond brand gesticht. Ook is een schommel vernield. De brandweer rukte uit rond 23.00 uur en kon de vlammen snel blussen. Jeugdoverlast houdt Empel al enige weken in zijn greep.