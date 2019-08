Boerkaverbod? Voor de ziekenhuizen blijft alles zoals het was

Video Fietsster (68) zwaarge­wond bij aanrijding op rotonde in Vught, beschadig­de verlaten auto gevonden zonder bestuurder

1 augustus VUGHT - Een 68-jarige fietsster uit Vught is donderdagmiddag rond 12.15 uur aangereden op De Schakel in Vught. Zij is daarbij zwaargewond geraakt. De bestuurder van de auto die haar aanreed is na het ongeval weggereden. De verlaten beschadigde auto is gevonden op de Glorieuxlaan in Vught, maar de bestuurder is nog spoorloos.