Boetekleed wethouder Geers rond schimmelwoningen in Bossche Kruiskamp

DEN BOSCH - Achteraf gezien was wethouder Roy Geers van Volkshuisvesting op een andere manier met bewoners van de Kruiskamp die klaagden over schimmelvorming omgegaan.

,,Feitelijk is de aanpak van schimmelproblemen een zaak tussen huurder en verhuurder, maar met de huidige kennis en de omvang van het probleem was ik zelf het gesprek aangegaan’’, trok de wethouder dinsdagavond het boetekleed aan tijdens een door de SP aangevraagd interpellatiedebat in de gemeenteraad.

Te weinig gedaan met wens raad

De SP vroeg het debat aan omdat de wethouder in de ogen van de fractie te weinig had gedaan met de wens van de gemeenteraad om de corporaties een brief te laten sturen naar alle huurder in Den Bosch met daarin de vraag of er sprake is van schimmelvorming in de woningen. De corporaties zagen daar na overleg met gemeente en Stedelijk Huurdersplatform niets in en hebben gekozen om via ’eigen kanalen’, zoals de website, aandacht voor schimmelvorming te vragen.

Volgens Geers heeft de actie van de SP er in ieder geval wél voor gezorgd dat de corporaties op een andere manier handelen dan voorheen. ,,Niet eerst de probleem breed inventariseren, maar actie ondernemen na elke klacht die gemeld wordt.’’

De SP overhandigde in september vorig jaar een zwartboek aan Zayaz waarin 107 klachten stonden opgenomen van bewoners van huizen met schimmelvorming. Daar kwamen nog eens 60 woningen bij nadat Zayaz zelf nog een brief in de wijk had verspreid. ,,Een brief aan alle huurders in Den Bosch had dus wel degelijk effect gehad’', aldus fractievoorzitter Bram van Boven.

Niet te spreken