Boetes en waarschuwingen voor vuurwerkoverlast en groepsvorming: ‘Vooral in Maaspoort en Groote Wielen’

JBZ, zorgcentra en huisartsen doen klemmend beroep: ‘Ik maak me zorgen’

19 december DEN BOSCH - Het aantal besmette bewoners in zorgcentra in Noordoost-Brabant is in een week tijd met 100 gestegen naar 360. Met de kerstdagen in zicht doen JBZ, zorgcentra en huisartsen in de regio Den Bosch en Meierij mede daarom een klemmend beroep op het gezonde verstand van mensen zich aan regels te houden. ‘Soms maak ik me écht zorgen'.