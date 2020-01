Boetes uitgedeeld en auto's afgesleept tijdens verkeerscontrole in Den Bosch

Giga interesse: 848 mensen voor één apparte­ment laat druk op woning­markt Den Bosch zien

10:24 DEN BOSCH - De interesse in de zeventig nieuwe appartementen van woningcorporatie Zayaz op de hoek Sint-Teunislaan/Eekbrouwersweg in Den Bosch is ongekend groot. Op de bijna twintig sociale huurwoningen die via loting worden aangeboden, hebben tussen de 742 en 848 mensen gereageerd. Per appartement.