Boetes volgen na 77 corona-waarschuwingen in Den Bosch

DEN BOSCH - ,,Volgende keer wordt het een bekeuring. Wellicht schrikt het bedrag van 390 euro af.’’ Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch over de waarschuwingen die afgelopen weekend in de gemeente Den Bosch zijn gegeven aan ‘merendeels jonge mannen’ die de noodverordening overtraden die geldt om besmettingen van het coronavirus in te dammen.

Agenten en medewerkers van Stadstoezicht informeren elkaar over de personen die zijn gewaarschuwd. Leidraad is een noodverordening om samenscholingen aan te pakken. Ook moet de onderlinge afstand in het openbaar minstens anderhalve meter zijn. ,,Wanneer iemand aangesproken wordt op de maatregelen dan wordt het over het algemeen goed opgevolgd’’, aldus de woordvoerder.

60 meldingen

Afgelopen zondag sprak de Bossche burgemeester Jack Mikkers in het tv-programma Eén Vandaag als voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord zijn tevredenheid uit over het gedrag van de mensen in de regio dit weekend. ,,We hebben 77 waarschuwingen aan mensen moeten uitdelen om samenscholing tegen te gaan. Dat is best beperkt voor zo’n grote regio”, zei hij.

Volgens de woordvoerder doelde hij op 77 waarschuwingen in de gemeente Den Bosch. Dat gebied is slechts een deel van de regio. ,,Het is niet bekend hoeveel waarschuwingen er in totaal waren in de regio. Het ging in elk geval om 60 meldingen in de regio die hebben geleid tot meerdere waarschuwingen’’, aldus de woordvoerder.