Boeven stelen bankpas van Dieny in Den Bosch en verduisteren 820 euro: ‘Ik snap niet hoe ze het geflikt hebben’

DEN BOSCH - ,,Ik vrees dat dit bijna niet te voorkomen is. Dus mijn boodschap aan de mensen is: blijf alert, want voordat je het weet trap je er met beide benen in.”

Aan het woord is Dieny de Vries, die zondagmiddag aan de voorzijde van de Bossche Helftheuvelpassage nietsvermoedend twee boodschappentassen in de kofferbak van haar auto laadt. Op dat moment gaat een mevrouw, die gebrekkig Nederlands spreekt, het gesprek met haar aan. Ze vraagt aan De Vries waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is. Aan de hand van haar mobiele telefoon legt ze vervolgens uit waar die te vinden is.

,,Het viel me op dat zij direct oogcontact maakte met een man, die iets verderop stond. Verder was er eigenlijk niets aan de hand, dacht ik”, blikt de 64-jarige Bossche op die zondag terug. Totdat ze een dag later, aan de kassa bij de Boerenbond, ontdekt dat haar pinpas weg is. ,,Ik ging dierenvoer halen, maar toen ik af wilde rekenen bleek mijn bankpas niet meer in mijn portemonnee te zitten. Ik snap nog steeds niet hoe dat kan!” Eenmaal weer thuis gearriveerd, blijkt dat er 820 euro van haar bankrekening afgeschreven is.

Als ze de situatie bij de Helftheuvelpassage reconstrueert, kan De Vries zich niet voorstellen dat haar pinpas tijdens het gesprek met ‘die dame’ de gestolen is. ,,Mijn tas, waar mijn portemonnee in zat, stond op de bijrijdersstoel. Die heb ik nadrukkelijk in de gaten gehouden.”

Quote Acht minuten nadat ik die vrouw sprak, is het geldbedrag bij een geldauto­maat in de Helftheu­vel­pas­sa­ge gepind Dieny de Vries

‘Te gek voor woorden’

Volledig scherm Dieny de Vries werd zondagmiddag van haar portemonnee beroofd. © Facebook Dieny de Vries Het lijkt er op dat de boeven eerder, als De Vries haar boodschappen afrekent, haar pincode afkijken. En een moment later, als ze haar spullen in de auto legt, haar pinpas gestolen wordt. ,,Het is te gek voor woorden. Ik snap echt niet hoe ze het geflikt hebben. Acht minuten nadat ik die vrouw sprak, is het geldbedrag bij een geldautomaat in de Helftheuvelpassage gepind”, vertelt ze.