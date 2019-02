Boevenjacht als spel met politie in Maaspoort

Volgens een woordvoerder van de politie is de wijk Maaspoort gekozen als decor omdat daar vorig jaar ‘geregeld is ingebroken’. ,,Ook is vorig jaar tijdens de veiligheidsontmoeting vanuit de wijk interesse getoond bij de inzet van de Mobiele Media Lab. Mensen willen zelf een bijdrage leveren aan de veiligheid in de wijk’’, aldus de woordvoerder.

Moderne vossenjacht

Enthousiast

Sinds 2013 wordt het spel ‘veelvuldig gespeeld door het hele land’. ,,We krijgen regelmatig vragen binnen of wij willen ondersteunen in de opstart en uitvoering. De deelnemers geven aan het prettig te vinden op een andere manier met politie en gemeenten in contact te staan. Ze kunnen op een laagdrempelige manier in gesprek gaan over hoe zij moeten handelen in bepaalde situaties. Per gemeente is de belangstelling erg verschillend. Maar zowel in grote als kleine gemeenten wordt het spel altijd enthousiast ontvangen.‘’