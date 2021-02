Bok sterft door over het hek gegooid voer in Den Bosch: ‘Alsof ze de groene bak leegkiepen’

Tafels met straat­kunst snel onder de veilingha­mer: ‘Tafel moet minstens 300 euro opleveren’

19 februari DEN BOSCH - Tafels met een bijzonder verhaal. Zo zou je de meubels kunnen noemen die de afgelopen dagen zijn gezaagd door King's of Colors. Ze zijn gemaakt van de platen waarmee ondernemers na de rellen hun zaak in de Bossche binnenstad hadden dichtgetimmerd. Het handwerk is binnenkort te koop.