Bokbierwandeling langs twaalf cafés; organisator Loek de Graauw hoopt op 900 deelnemers

Loek de Graauw, eigenaar van café De Smidse, weet het nog goed. ,,We zaten in 2016 met een paar man aan de bar. Op een gegeven moment ontstond het idee om met een stel liefhebbers naar wat cafés te wandelen om bokbier te proeven. We gingen 't Pumpke, De Paternoster en mijn zaak. Dat was het.’’