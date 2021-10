Bolwerk Sint-Jan, nieuwbouw Emmaplein of iets heel anders? Je kan stemmen op het beste Bossche gebouw van 2015-2020

52 gebouwen (of projecten) zijn genomineerd. Mensen mochten zelf nominaties indienen. ,,Het is dus een echte publieksprijs”, zegt Stan Wagter namens de BAI tevreden. Scrollend door alle genomineerden valt het op hoe veel moois er de afgelopen jaren in Den Bosch is gebouwd. Van grote en bekende projecten zoals het gebouw van Appèl aan de A2, de transformatie van het voormalige pand van Brabants Dagblad aan het Emmaplein of de zuidelijke stadswalzone met parkeergarage St.-Jan, maar ook kleinere projecten zoals verschillende woningen in Empel en Vught, maar ook Camping Koffietent aan de Orthenbrug.