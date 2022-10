Bom onder begroting Den Bosch en Vught door energiecrisis: mes in voorzieningen dreigt

Man (35) in gevangenis in Vught opgepakt voor ontvoering en marteling

VUGHT - Een 35-jarige Eindhovenaar is maandag aangehouden in de penitentiaire inrichting in Vught op verdenking van ontvoering en marteling. Dat maakte de politie dinsdag bekend. Hij zat al vast vanwege een grote wapen- en drugsvondst in Eindhoven.

18 oktober