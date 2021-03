Bomen als gedenkplek in voedselbos langs Kanaalpark

Coronatest­straat sluit door smerige rooklucht en 3000 leerlingen Koning Willem I naar huis gestuurd

9 maart DEN BOSCH Zaten de leerlingen van het Koning Willem I College alweer een tijd thuis vanwege de coronaregels, nu móchten ze niet in de school aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch blijven vanwege een penetrante ‘plasticachtige’ rook, afkomstig van de brand bij AVI op de Rietveldenkade in Den Bosch.