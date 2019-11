Bomen in de kamers van Zionsburg van Marggraff zijn weer kachelhout

Het had maar weinig gescheeld of de in 2003 afgebrande villa van wijlen Ewald Marggraff was helemaal opgegaan in het 8,5 hectare grote landgoed vol prachtige, stokoude bomen. Want zelfs tussen de fundamenten van de dakloze villa groeiden sinds 2003 zaadjes van essen en vlier uit tot fier volwassen bomen.