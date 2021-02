Bomen moeten wijken voor woontorens bij IJzeren Vrouw, maar de gemeente compenseert

Bossche Louis en Jeanne gaven elkaar 65 jaar geleden het jawoord

9:59 DEN BOSCH – 4 februari 1956. Voor veel mensen die de datum mee hebben mogen maken, zal het een doodnormale dag in een ver, ver verleden zijn. Maar dat geldt niet voor Louis en Jeanne van Leest – Maas. Voor hen is het er één uit duizenden. Het is de dag waarop ze samen in het huwelijksbootje stapten en elkaar eeuwige trouw beloofden. 4 februari 2021, een recentere datum en plots vijfenzestig jaar verder in de tijd, vierden ze hun briljanten bruiloft.