Bomenkap ligt bij rechtbank, bouwproject in Boschveld ligt voorlopig stil

Woonzorg­cen­trum Theresia zorgt voor ‘beweegles­sen’ op Vughtse televisie

10:57 VUGHT - Zeker in deze tijd van binnenblijven, is volgens Woonzorgcentrum Theresia in Vught, bewegen een welkome, gezonde en leuke bezigheid en afleiding. Het woonzorgcentrum start daarom met beweeglessen op de Vughtse lokale televisie Avulo.